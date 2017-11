FOTO Dezvăluie că a petrecut o noapte cu Ronaldo: "Mi-a zis că-i place fundul meu! A fost ceva special"

Duminica, 12 Noiembrie, 16:51

Brazilianca Natacha Rodrigues, 21 de ani, declară că a avut o aventură cu Cristiano Ronaldo, care în prezent are o relație cu Georgina Rodriguez.

Vedetă TV, Natacha spune că a avut o relație cu Ronaldo în martie, și că starul lui Real i-a dat mai multe mesaje.

"Mi-a zis că îi place fundul meu și că vrea să-l vadă și în realitate. Știam că are prietenă, dar între noi s-a legat ceva. Este o persoană minunată și am petrecut o noapte minunată și specială împreună. I-am zis că voi apărea la o emisiune și nu a mai vorbint cu mine", a spus Natacha Rodrigues potrivit The Sun.