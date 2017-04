FOTO "Este extraterestru! Are o putere supranaturală" » Detaliul neobservat la bucuria lui Messi

Luni, 24 Aprilie, 13:42

Leo Messi a făcut un meci foarte bun contra lui Real Madrid, marcând două goluri în victoria Barcelonei, 3-2.

Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+2, iar starul argentinian s-a descătușat și s-a bucurat dându-și tricoul jos și arătându-l galeriei.

Inițial, Messi a ținut tricoul cu ambele mâini, dar ulterior l-a ținut doar cu mâna stânga. Fanii de pe Twitter au remarcat imediat faptul că tricoul lui Messi stătea într-o poziție nefirească, fără ca acesta să se miște.

Imediat, fanii au spus că Messi are o putere supranaturală și că singura explicație posibilă este aceea că Messi este extraterestru.

Ever wondered why Messi is termed superhuman and a miracle of artificial intelligence? Look at him holding the shirt like that with one hand pic.twitter.com/VSivgWIfS6 — Manas (@ScholesEsqueJr) 24 aprilie 2017

This defies gravity... How is his shirt so straight like that when he's holding it with just one hand? Lionel Messi, you wizard! pic.twitter.com/TKcsE4jkNl — CaughtOffside (@caughtoffside) 24 aprilie 2017

How is it possible to hold a shirt like this with one hand... Have been trying but no luck. Alien??? #Messi #GOAT pic.twitter.com/yXEW9jmFrj — Muhammad Soli (@mrsolee) 23 aprilie 2017