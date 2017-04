FOTO Imagini horror cu Messi » Marcelo l-a umplut de sânge pe argentinianul Barcelonei

Duminica, 23 Aprilie, 22:06

Catalanii au trecut prin momente de groază în derby-ul cu Real Madrid (Urmărește-l AICI), după ce, în urma unui duel cu Marcelo, Messi a rămas întins pe teren, scuipând sânge.

La jumătatea primei reprize, Messi și Marcelo au sărit într-un duel la minge în jumătate de teren a Realului, iar fundașul madrilenilor i-a aplicat un cot în gură starului argentinian, care a rămas întins pe gazon.

Arbitrul Hernandez a lăsat jocul să continue, iar meciul a fost oprit abia după câteva secunde, când Ronaldo expediat un șut pe lângă poarta lui Ter Stegen.

Medicii au intrat imediat pe teren când au observat că Messi scuipa sânge și i-au acordat îngrijiri medicale. Din fericire pentru Barcelona, argentinianul a revenit pe teren, deși a mai ținut un bandaj la gură timp de câteva minute, alegându-se cel mai probabi cu buza spartă. A reușit chiar să și marcheze în minutul 33!

