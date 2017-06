FOTO Inedit! Vopsesc gardul pentru Ligă » Condiția pusă de UEFA pentru ca Leipzig și Salzburg să evolueze în UCL

Articol de — Aurelian Botezatu Vineri, 30 Iunie, 16:03

UEFA a pus-o pe RB Salzburg să-și modifice logo-ul fiindcă semăna cu al surorii RB Leipzig. Dar "leopardul", omul cu banii, e același: Dietrich Mateschitz.

RB Leipzig, locul 2 sezonul trecut în Bundesliga, a primit în cele din urmă OK-ul UEFA de a evolua în Ligă. Dar numai în condițiile în care patronul est-germanilor, Dietrich Mateschitz, proprietarul Red Bull, a rămas doar sponsor la sora RB Salzburg.

Iar ca separarea celor două cluburi să fie și mai clară, forul continental a mai pus o condiție. Le-a cerut austriecilor să-și modifice și logo-ul, care semăna ca o picătură de apă cu al nemților.

Sigla lui RB Leipzig:

Sigla lui Red Bull Salzburg:



Foto: klubtrikot.ch

RedBull, pardon, FC Salzburg had to change it's badge, since it was too similar to RB Leipzig's (but the clubs are not related, obviously) pic.twitter.com/SvHEeX9Jws