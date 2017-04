FOTO Scene inedite la un mare club german » Fanii au așteptat jucătorii în parcare pentru a le cere socoteală

Sambata, 29 Aprilie, 18:52

Bayer Leverkusen a pierdut ieri disputa cu Schalke 04, scor 1-5 pe teren propriu, iar "aspirinele" au un avans de doar patru puncte față de locul care duce la baraj, cu trei etape înainte de finalul sezonului din Bundesliga.

Nemulțumiți de rezultatele din ultima perioadă și mai ales de jocul extrem de slab al echipei antrenate de Tayfun Korkut, suporterii i-au chemat pe jucători la discuții după meci.

Pe lângă un dialog purtat în interiorul arenei, fanii au așteptat fotbaliștii în parcare, pentru o nouă rundă de discuții, redată de jurnaliștii germani. Stefan Kießling a fost principala voce a jucătorilor.

