FOTO + VIDEO Campioana Angliei, umilită acasă » Chelsea a defilat în etapa a 21-a din Premier League

putregaiu • 15 Ianuarie 2017, 07:40

Ma uitam la meci la tv... De fiecare data inaintea fluierului de start pe postul acela e o reclama la bet365 urmata de un pont legat de meciul respectiv. De obicei, de foarte bun simt ponturile gen ce jucator marcheaza primul, ce echipa castiga prima repriza, egal, over/under goluri, cartonase etc, pe cote de la 1.50 pana spre 7-8. Si de multe ori chiar se nimeresc adica sunt ponturi foarte inspirate si le folosesc. De data asta apare "Chelsea to win 3-0 odds 17.00" si zic hai ba ce **** de pont e asta. Leicester e disperata dupa puncte, daca incepe cum au inceput si in meciul cu CIty, o sa-i incurce pe londonezi care abia ce au aratat etapa trecuta ca nu sunt chiar de nebatut si chiar daca bat o sa fie 1-2 goluri diferenta. Nici nu apucasem bine sa ma felicit ca n-am folosit pontul, Leicester era calare pe Chelsea in primele minute si prima ocazie Chelsea si gol... Leicester iar pressing agresiv toata repriza dar dupa pauza iar Alonso, iara gol... la 3-0 ma zgariam pe ochi. Deci se pare ca baietii aia cu reclama la bet365 chiar au idee de ponturi.