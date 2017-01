GALERIE FOTO Imagini de groază în Chelsea - Hull » Un jucător a ieșit imobilizat, pe targă și cu masca de oxigen

Duminica, 22 Ianuarie

Meciul dintre Chelsea și Hull City din Premier League a fost cu ghinion pentru Ryan Mason, care s-a dat cap în cap cu Gary Cahill.

Jucătorul oaspeților s-a resimțit serios și nu s-a mai putut ridica de la pământ, fiind nevoie de intrarea doctorilor pe gazon. După mai multe minute de îngrijiri medicale, Mason a fost scos de pe teren cu masca de oxigen, dar nu înainte de a fi imobilizat pe targă.

Spectatorii prezenți pe ”Stamford Bridge” l-au aplaudat la scenă deschisă în momentul ieșirii. În locul său a intrat David Meyler.

Ryan Mason carried off on a stretcher after sickening clash of heads with Chelsea's Gary Cahillhttps://t.co/E1HVf4TRD8 pic.twitter.com/QE68dBhMnb