Guardiola își poate pierde gratis o vedetă! Jucătorul lui City este dorit cu insistență în Franța

Marti, 27 Decembrie, 10:29

Manchester City s-ar putea despărți în vară de fundașul Bacary Sagna, care mai are 6 luni de contract cu echipa lui Guardiola.

Francezul de 33 de ani și conducerea clubului încă nu au început negocierile, iar acesta ar putea pleca în Franța, la Marseille, după 3 ani petrecuți la City.

"Încă nu au fost negocieri și nu știu ce se va întâmpla. Nu mă gândesc la asta. Iau lucrurile cum vin. Nu știu dacă mai vreau să fiu sub atâta presiue. Am 34 de ani și vreau să merg undeva unde să fie calm în jurul meu", a spus Sagna pentru The Sun.

8.000.000 €este cota lui Sagna, potrivit transfermarkt.de



Sagna a venit la City în 2014, de la Arsenal, liber de contract, și a jucat 72 de partide.