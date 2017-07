Ibrahimovici a spus adio lui United cu un mesaj în stilul caracteristic: "Am venit. Am spus. Am cucerit"

Sambata, 01 Iulie, 18:24

Zlatan Ibrahimovici a ajuns la finalul contractului cu Manchester United. Deși e încă accidentat, suedezul a găsit timp să-și ia la revedere de la formația engleză printr-un mesaj scurt.

"Am venit. Am spus. Am cucerit", a fost mesajul lui Ibrahimovici după despărțirea de Manchester United.

Atacantul de 35 de ani a ajuns la United în sezonul trecut și a fost cel mai bun marcator al echipei, cu 28 de goluri și 10 pase decisive în 46 de meciuri.

Suedezul s-a accidentat însă în meciul din Europa League cu Anderlecht, iar United nu i-a mai prelungit contractul.

3 trofee a câștigat Zlatan cu United: Cupa Ligii Angliei, Supercupa Angliei și Europa League