Incertitudine la Barcelona » Luis Enrique ar putea părăsi formația catalană! Declarațiile care îi pun pe jar pe conducătorii clubului

Articol de George Titus Albulescu JURNALISPORT Luni, 26 Decembrie, 10:43

Antrenorul Barcelonei Luis Enrique nu a oferit nicio certitudine privind viitorul său pe Camp Nou, dincolo de sfârșitul actualului său contract, care expiră la terminarea sezonului 2016/2017.

Managerul spaniol nu e sigur că va semna prelungirea înțelegerii cu formația blaugrana, deși el afirmă că are la dispoziție tot ce are nevoie pentru a face performanță. ”Nu am nicio îndoială că sunt la cea mai bună echipă, având cel mai bun club, cei mai buni jucători, casa mea și familia mea, câștigând trofee și fiind foarte implicat în ceea ce fac.

Job-ul meu este însă unul foarte dificil, mă consumă enorm, iar partea negativă a sa reprezintă un factor pe care îl iau în calcul, atunci când mă gândesc la următoarele sezoane”, a declarat Luis Enrique la Barca TV.

Antrenorul în vârstă de 46 de ani e la Barcelona din 2014 și a câștigat de două ori La Liga și Cupa Spaniei, precum și trofeul Champions League în 2015. Însă, în prezent, presiunea asupra lui Enrique este una foarte mare. Barcelona se află la 3 puncte în spatele liderului Real Madrid, dar echipa lui Zinedine Zidane are un meci mai puțin disputat.

Spaniolul a vorbit și despre situația lui Messi, care nu și-a prelungit încă înțelegerea. ”Nu există nicio îndoială că mai devreme sau mai târziu, Leo își va reînnoi contractul. Eu sper că el își va încheia cariera sportivă aici și după aceea, sunt sigur că va rămâne legat de club. El este, fără discuție, cel mai bun jucător din istoria fotbalului”, a spus managerul catalanilor.

surse: sportingnews.com, sportskeeda.com