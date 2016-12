Înfiorător! Un jucător de 21 de ani din La Liga are cancer! Va fi operat după Crăciun

Sambata, 24 Decembrie, 14:25

La doar 21 ani, jucătorul celor de la Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a fost diagnosticat cu cancer testicular.

Conform presei iberice, acesta urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale în cursul săptămânii viitoare.

Jucătorul de 21 ani evoluează pentru Athletic Bilbao de la vârsta de 13 ani, trecând pe la toate grupele de juniori ale echipei. În această vară a fost cooptat la prima echipă a bascilor.

Horrible news coming out of Athletic Club as president Josu Urrutia tells media 21-year old Yeray Álvarez has testicular cancer pic.twitter.com/q6L7rPQV86