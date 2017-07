Interviu emoționant cu Neymar: "Tata era sărac, iar alte persoane îmi cumpărau ghete" » Ce spune despre Barcelona: "Când ajungi aici, iei totul de la zero! Îmi era rușine să vorbesc cu Messi"

Luni, 03 Iulie, 11:29

Brazilianul Neymar, 25 de ani, a oferit un interviu emoționant pentru o televiziune din Brazilia și a vorbit despre problemele din copilărie și despre transferul la Barcelona.

"Eu îi prețuiesc pe cei care m-au ajutat în momentele în care aveam nevoie. Când nu aveam ghete de fotbal, cineva mergea și îmi cumpăra. Îmi voi aminti aceste detalii toată viața. Le sunt foarte recunoscător acelor persoane. Multă lume m-a ajutat pentru că tata nu avea bani de nimic, doar pentru mâncare. Eram sufocați", a spus Neymar, potrivit Marca.

...despre Barcelona: "Când am ajuns la Barcelona, am luat totul de la zero. Ce am făcut în Brazilia nu conta aici. Trebuia să îmi demonstrez valoarea și a trebuit să lupt. Am avut dificultăți în a mă adapta. Până la urmă, totul a ieșit bine. Am avut ajutorul colegilor, familiei și al prietenilor. Asta m-a menținut concentrat.

"Când ajungi celebru apar tot felul de fete, dar apar și multe persoane care spun că sunt verișorii tăi"Neymar

Când am intrat în vestiar, mă uitam într-o parte și era Messi, iar când mă uitam în partea opusă erau Xavi, Iniesta, Pique și Dani Alves. Parcă eram într-un joc. Într-o zi mă jucam cu ei pe consolă, iar ziua următoare eram în vestiar. Prima lună a fost complicată. Îmi era rușine să vorbesc cu Messi. Eram cel mai tânăr".