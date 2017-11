Jordi Alba face o mărturisire surprinzătoare: "Mă bucur că a plecat Neymar!"

Articol de Cristian Toma JURNALISPORT Sambata, 11 Noiembrie, 01:30

Fundașul stânga al Barcelonei Jordi Alba consideră că formația blaugrana este mai bună după plecarea lui Neymar la PSG în această vară.

Într-un interviu acordat publicației Sport, Alba a dezvăluit că plecarea lui Neymar și numirea lui Ernesto Valverde în calitate de antrenor al Barcelonei au contribuit la forma bună pe care o traversează în acest moment.

14 partidea bifat Alba în acest sezon în toate competițiile, reușind 5 pase de gol

"Plecarea lui Neymar a avut un mare impact asupra echipei. El a fost un jucător iubit, carismatic, dar echipa a reușit să treacă peste momentul plecării sale. Neymar este un jucător excelent, însă el a decis să plece. Cei care sunt aici pot face o treabă bună. Sunt încântat de echipă. Acum am mai mult spațiu și pentru mine, sincer, este mult mai bine. Mă bucur cum nu am mai făcut-o de mult timp. Mi-am recuperat încrederea, acum am tot flancul și asta e minunat pentru mine.

Mă simt confortabil, am multă energie și asta se observă pe teren. Nu îmi place să compar antrenorii, dar pot spune că sunt încântat de Valverde și de întreaga sa metodă de antrenament. Lucrează și comunică foarte bine cu jucătorii. În apărare am câștigat foarte mult cu Valverde. Nu am primit multe goluri și acest lucru se datorează faptului că suntem mai compacți", a mai spus Alba.

În vârstă de 28 de ani, Alba a venit în iulie 2012 la Barcelona de la Valencia pentru 14 milioane de euro. Fundașul stânga mai are contract cu catalanii până în iulie 2020.

surse: espnfc.com, goal.com