L-a dat de gol? Ce poză a postat fratele lui Antoine Griezmann în legătură cu un gigant din Premier League

Articol de Cristian Toma JURNALISPORT Marti, 24 Ianuarie, 11:05

Antoine Griezmann este din ce în ce mai aproape de un transfer la Manchester United susțin publicațiile britanice, scrie The Sun.

Este cunoscut faptul că atacantul lui Atletico Madrid a fost urmărit de "diavolii roșii" și vara trecută, fiind una dintre priorități pentru Jose Mourinho.

Acum, fratele lui Griezmann, Theo, a postat pe o rețea de socializare o poză cu Memphis Depay la primul său meci pentru Olimpique Lyon însoțit de mesajul care a aprins imaginația fanilor de pe Old Trafford: "Îmi pare rău, Memphis, cred că Old Trafford e mai bun".

Sorry Memphis i think old trafford is better ! pic.twitter.com/ROFTTYHNJL