Lampard a comentat lupta la titlu din acest sezon al Premier League » Cine crede că e vinovat pentru rezultatele slabe ale lui United

Legendarul jucător Frank Lampard îi ia apărarea fostului său antrenor de la Chelsea, Jose Mourinho.

Într-un interviu acordat publicației Omnisport, Lampard a declarat că dacă Manchester United nu câștigă în acest sezon campionatul Angliei, vina pentru rezultatele slabe o poartă jucătorii, nu antrenorul Jose Mourinho.

2campionate ale Angliei (2004-2005, 2005-2006) au câștigat împreună Lampard și Mourinho la Chelsea

"Mourinho este un antrenor căruia îi place să câștige și are un mod de a câștiga. Prin acest mod este diferit față de Pep Guardiola, sau față de Antonio Conte. Dacă Manchester United nu castigă Premier League, în opinia mea este din cauza calității jucătorilor. Manchester City are o echipă foarte puternică în acest an, Chelsea, însă, are o echipă foarte puternică și cred că în special primul 11, dacă toți titularii sunt disponibili, atunci sunt foarte puternici.

Și Manchester United este tot la nivelul acesta, dar poate că celelalte echipe sunt mai puternice. Cu siguranță nu cred că este managerul vinovat, de fapt cred că Manchester United va fi competitivă spre sfârșitul sezonului, așa că vom vedea", a spus Lampard, care a fost antrenat de Mourinho la Chelsea.

Manchester United se află în acest moment pe locul 2 după 11 etape, având 23 de puncte, cu 8 mai puțin față de liderul Manchester City. Antrenorul "diavolilor roșii", Jose Mourinho, a fost contestat de suporteri în acest sezon din cauza tacticii prea defensive cu care a abordat anumite partide.

