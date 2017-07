Mbappe insistă să plece de la Monaco! Francezii au refuzat o ofertă uriașă + gestul făcut de atacant

Articol de — Aurelian Botezatu Duminica, 02 Iulie, 10:54

AS Monaco, campioana Ligue 1 a refuzat deja o ofertă de 130 de milioane de euro, plus bonusuri, pentru atacantul Kylian Mbappe, 18 ani, revelația sezonului, dar Real Madrid insistă. Iar Mbappe a îndepărtat numele AS Monaco de pe pagina sa de Twitter.

Serialul transferului francezului Mbappe nu s-a încheiat și, foarte probabil, va dura până la sfârșitul verii. "Vreau ca el să rămână, are timp să se transfere la un club mare", spunea de curând Leonardo Jardim, antrenorul campioanei Ligue 1.

Francezii i-au oferit o creștere a salariului de 900%, până la 8,4 milioane de euro anual. Și a respins propunerea galactică a Realului: 130 de milioane de euro, plus bonusuri de performanță.

Totuși, același Jardim a părut resemnat ieri, într-un interviu pentru Radio Monte Carlo: "Oricărui antrenor i-ar plăcea să-și păstreze liderii. Dar, în proiectul Monaco, nu-i putem reține întotdeauna pe cei mai buni".

2019 este anul în care expiră contractul lui Mbappé cu Monaco

Tot ieri, a remarcat jurnalul iberic As, atacantul în vârstă de 18 ani a îndepărtat de la biografia sa de pe Twitter numele AS Monaco. Alt semn ce indică o posibilă despărțire între gruparea din Principat și copilul său teribil. Mai ales că Real pregătește o nouă ofertă: 150 de milioane!

"Dacă nu-l ia acum pe Mbappé ar fi o mare greșeală pentru Real Madrid. Kilyan este noua bijuterie a fotbalului european și poate fi moștenitorul lui Ronaldo la Real" Christophe Dugarry, fost internațional francez

15goluri și 8 assisturi a reușit Mbappé în Ligue 1 sezonul trecut