Mbappe poate deveni cel mai scump jucător din istorie! Real oferă o sumă uriașă: "Îl va depăși pe Pogba"

Articol de — Theodor Jumătate Marti, 25 Aprilie, 09:50

Puștiul de 18 ani și 4 luni care a luat ochii Europei cu talentul și golurile sale fantastice ar putea părăsi Monaco pentru a deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului!

Kylian Mbappé, 18 ani și 126 de zile, se înalță ca o rachetă. Atacantul lui Monaco, 23 de goluri în acest sezon, 17 numai de la 1 februarie, bate toate recordurile de vârstă.

E întâiul jucător care marchează în primele sale 4 meciuri eliminatorii din Champions, cel mai tânăr cu 5 reușite în Ligă și care înscrie 14 goluri în Top 5 campionate europene, potrivit L'Equipe.

Cotidianul parizian anunță că puștiul, văzut drept cel mai promițător talent din istoria fotbalului francez, ar putea deveni în această vară transferul secolului.

"Îl va depăși cu mult pe Pogba"

Atacantul lui Monaco, a cărui cotă e de 10 milioane de euro pe transfermarkt.de, are contract până în 2019, și clubul din Principat nu ar vrea să se despartă acum de el. Dar o ofertă mirobolantă îl poate convinge pe patronul rus Rîbolovlev să-l vândă. Nu pentru 40 de milioane, cât estimează PSG, ci pentru un preț cu 100 de milioane mai mare!

"Dacă afacerea se va realiza, va depăși cu mult 105 milioane, cât a fost Paul Pogba. Mbappé e mai tânăr și e atacant. Va costa între 120 și 140 de milioane de euro. E foarte mult, dar etalonul este azi Pogba", a declarat în L'Equipe un scouter al lui Everton, Michel Rablat.

Iar impresarul francez Pascal Boisseau, agentul lui Gameiro, susține că "doar patru cluburi au forța să-l cumpere: Real, Barcelona, City și United".

De ce Real?

Madridul pare cel mai aproape. Are un buget anual de 631 de milioane de euro, 2016-2017, președintele Florentino Perez e faimos pentru transferurile "galactice" (ultimul, Bale, 100 de milioane, în 2013), iar Zinedine Zidane e încântat de Mbappé. În plus, Real, care i-a plătit 80 de milioane lui Monaco în 2014 pentru James, a scăpat de interdicția la transferuri. În vară are cale liberă!

Mbappe 2016-2017: 13 goluri în Ligue 1, 5 goluri în Champions, 3 goluri în Cupa Ligii Franței, 2 goluri în Cupa Franței

Top 5 tineri cu 14 goluri în Ligue 1 în ultimii 30 de ani

NUME CLUB VÂRSTĂ MECIURI 1. K. Mbappé Monaco 18 ani și 4 luni 35 2. T. Henry Monaco 19 ani și 2 luni 44 3. K. Benzema Lyon 19 ani și 8 luni 47 4. D. Cisse Auxerre 20 31 5. J. Menez Sochaux 20 83 * În ultimii 30 de ani

Top 5 tineri cu 14 goluri în Europa

NUME CLUB VÂRSTĂ MECIURI 1. K. Mbappé Monaco 18 ani și 4 luni 35 2. W. Rooney Everton 18 ani și 5 luni 60 3. V. Bojinov Lecce 18 ani și 11 luni 50 4. M. Balotelli Inter 19 ani și 2 luni 42 5. A. Pato AC Milan 19 ani și 3 luni 35 * Primele 5 campionate continentale, în secolul XXI

Top 5 transferuri Real all-time