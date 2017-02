Moment de sinceritate pentru o vedetă din LaLiga: "Stăteam în cluburi până la 6 dimineaţa. Trăiam de parcă eram 50 Cent. Uneori îmi zic: «Cât de idiot am putut să fiu!»"

Articol de Tibi Demeter JURNALISPORT Vineri, 10 Februarie, 10:46

Kevin-Prince Boateng, 29 de ani, a făcut noi dezvăluiri despre viaţa sa extrasportivă din perioada în care a evoluat pentru Tottenham.

Ghanezul care acum joacă pentru Las Palmas a fost considerat unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti la un moment dat, dar a avut o carieră plină de momente de agonie şi de extaz.

Într-un interviu acordat pentru The Guardian, jucătorul african a povestit despre cum şi-a cheltuit banii în perioada în care a evoluat pentru Tottenham şi cum a fost aproape să-și distrugă viaţa.

Şefii formaţiei de pe White Hart Lane l-au achiziţionat pe Boateng în 2007 în schimbul a şase milioane de euro şi părea că au dat lovitura.

Mijlocaşul ofensiv, crescut într-un cartier sărac şi plin de violenţă din Berlin, a fost prins rapid de viaţa de noapte din Londra şi banii câştigaţi la Spurs.

"Arătam bătrân, deşi aveam 20 de ani. În fiecare noapte ieşeam până la şase dimineaţa. Aveam 95 de kilograme, din cauza că mâncam prostii şi consumam băuturi nesănătoase. Mi-am spus: «Asta nu pot să fiu eu, nu vreau să fiu acest băiat. Eu sunt fotbalist». Mi-am sunat prietenii, doi prieteni adevăraţi, iar împreună cu ei am curăţaţ casa şi frigiderul", a afirmat fotbalistul care evoluează în prezent în Spania, pentru Las Palmas.

Boateng a evoluat la Tottenham între 2007 şi 2009, dar a bifat doar 14 prezenţe în tricoul echipei londoneze din cauza problemelor extrasportive. Unul dintre cei doi prieteni care l-au ajutat să-şi revină a fost chiar Mubarak Wakaso, internaţional ghanez care evoluează în prezent la Granada.

"În ziua în care au venit prietenii la mine, am spus: «Gata, mă opresc». Nu am mai băut. Nu am mai ieşit. Am început să gătesc, voiam să mânânc sănătos.

Martin Jol, antrenorul de pe atunci al lui Tottenham, i-a spus lui Boateng încă din prima lună că nu are nevoie de el, lucru care l-a făcut pe ghanez să îşi găsească alte lucruri de făcut.

"Am cheltuit sume imense de bani în cluburi, pe maşini şi îmbrăcăminte. Cine se plimba prin Loughton cu un Lamborghini? Încă mai am poze: trei maşini, o casă mare, trăiam de parcă eram 50 Cent. Uneori, stau, mă uit înapoi şi spun: «Cât de idiot am putut să fiu!». Dar asta m-a făcut ceea ce sunt acum şi mă pot uita înapoi şi pot spune: «Am învăţat, am crescut», a continuat Boateng povestea.

Nu doar Boateng regretă ce s-a întâmplat în perioada în care a evoluat pentru echipa din Premier League. Damien Comoli, fost director sportiv la Spurs, regretă şi el faptul că echipa nu a avut mai multă grijă şi nu a încercat să-l ajute pe tânărul jucător.

Totuşi, Kevin-Prince a învăţat în cele din urmă din greşeli şi a ajuns la echipe precum Schalke 04 sau AC Milan, pentru care a jucat şi a marcat goluri în Champions League.

Boateng evoluează din acest sezon în LaLiga pentru Las Palmas, formaţie pentru care a marcat şase goluri în actuala ediţie de campionat.

surse: 90min.com, ghanasoccernet.com