Nemaivăzut în fotbalul european! Andres Iniesta va primi un contract pe viață la Barcelona

Articol de Alexandru Pavel JURNALISPORT Luni, 23 Ianuarie, 10:52

Andres Iniesta va beneficia de o nouă înțelegere cu Barcelona, una inedită pentru fotbalul european. Mai exact, contractul lui Andres Iniesta cu formația catalană va expira doar în momentul în care acesta va decide să se retragă.

Mai mult decât atât, noua înțelegere îi va permite mijlocașului Barcelonei să înceapă o nouă carieră, fie de antrenor, fie de conducător, în organigrama formației catalane.

Actualul contract al lui Iniesta, cotat de site-urile de specialitate la 30 de milioane de euro, expiră peste un an și jumătate, în vara lui 2018.

Deși a ajuns la 32 de ani, aportul lui Iniesta este încă extrem de important pentru Barcelona, momentele în care el absentează fiind tratate cu mare dificultate de catalani. Iniesta a reușit un gol și cinci assisturi în acest sezon, în toate competițiile.

”Nimeni din echipa mea nu poate face ceea ce face Andres, nimeni din lume. Aceasta este problema. Am jucători de valoare pe acea poziție, toți aduc un plus în atac și în apărare, dar nu am văzut pe nimeni să evolueze ca Iniesta”, a declarat Luis Enrique înaintea partidei de duminică cu Eibar, câștigată de catalani cu scorul de 4-0.

Iniesta a câștigat opt titluri în La Liga, patru Champions League, patru Cupe ale Regelui și de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor, în decursul celor 15 ani petrecuți ca jucător profesionist pe Camp Nou.

Mijlocașul spaniol se poate lăuda și cu două trofee de campion european, dar și unul de campion mondial, obținut de naționala iberică datorită lui, după un gol marcat în prelungirile finalei contra Olandei, în 2010.