Nu a mai rezistat! Neymar a răbufnit la un interviu acordat după victoria Braziliei! Ce le-a spus sud-americanul jurnaliștilor prezenți

Articol de Cristian Toma JURNALISPORT Sambata, 11 Noiembrie, 01:38

Atacantul lui PSG, Neymar Junior, s-a enervat din cauza informațiilor apărute în mass-media din întreaga lume.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri după victoria Braziliei cu 3-1 în fața Japoniei, Neymar a vorbit despre primele sale luni la PSG și a negat cu vehemență zvonurile conform cărora nu s-ar afla în relații bune cu antrenorul Unai Emery și colegul său, Edison Cavani.

12 partidea bifat Neymar în acest sezon în toate competițiile reușind 11 goluri și 9 assist-uri

53 de goluriîn 83 de partide a înscris Neymar pentru naționala Braziliei, pentru care a debutat în 2010

"Mă simt foarte bine la Paris, sunt fericit. Sunt motivat să fiu un jucător care dă totul pe teren. Oricum, e ceva care mă deranjează mult - nu am o problemă cu Cavani, nu am o problemă cu antrenorul echipei. Vreau să renunțați la inventarea acestor povești. Acest lucru mă deranjează, chiar am vorbit despre asta cu Tite (n.r. selecționerul Braziliei). Prin urmare, vă cer să vă opriți. Sunt foarte realist, nu-mi plac zvonurile, nu-mi plac poveștile. Este mai ușor să auziți din gura mea. Nu am nici o problemă la PSG, ceea ce mă deranjează este presiunea presei. Sunt un tip căruia îi place să câștige, îmi plac titlurile și am venit la PSG pentru asta", a declarat Neymar.

În vârstă de 25 de ani, Neymar s-a transferat de la Barcelona la PSG în această vară pentru 222 de milioane de euro, fiind cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Brazilianul mai are contract francezii până în iulie 2022.

surse: goal.com, europe1.fr, leparisien.fr