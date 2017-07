O poveste zguduitoare » Lacrimile lui Defoe pentru băiețelul bolnav de cancer în fază terminală: "Nu e zi în care să nu mă trezesc gândindu-mă la e! Va rămâne întotdeauna în inima mea"

lucian000 • 07 Iulie 2017, 09:19

Da așa o fi , însă nu avem nimic de-a face și nu ai ce sa afli despre mine , pe când eu știu de mult timp cine ești , când am aflat și mi-au spus că nu meriti atenție am zis că vai de soarta cui de pune la mintea ta , eu am ceva clase , am făcut sport de performanta , am diplome , medalii , am promovat echipe de fotbal , am făcut afaceri cu oameni care nu însemni nimic pentru ei și lista continua și am doar 32 ani , pe când tu ești un *** care nu este in stare sa plătească taxa TVR , și care nu știe cu harta in mana unde se afla și căruia îi place să trăiască printre mizerie , boscheti , gunoaie și praf , asta este Romania , și care a descoperit internetul cu 5 euro după anii 2010 , ceea ce alții l-au descoperit de ani de zile , și sta cu nume anonime pe internet , și copii de grădiniță etc au mai multa minte , și care se ascunde de oameni , să nu se sperie de asemenea arătări , operatie estetica îți permiți , nu cred , decât dacă vinzi toți boscheții și toate gunoaiele din Romania , nu este așa ? , Pârvulescu Lucian