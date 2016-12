Sevilla este la un pas distanţă să împrumute un superstar din Premier League pentru care s-au plătit 50 de milioane de euro

Articol de Tibi Demeter JURNALISPORT Marti, 27 Decembrie, 15:34

Anthony Martial, 20 de ani, ar putea să fie împrumutat de Manchester United la Sevilla, din luna ianuarie.

Atacantul lui Manchester United a fost folosit puțin de tehnicianul portughez Jose Mourinho.

Chiar dacă în primul sezon, sub îndrumarea olandezului Louis van Gaal, a impresionat, Martial este o rezervă de lux în mandatul lui "The Special One".

Conform celor de la AS, Sevilla este aproape de un împrumut al lui Martial, directorul sportiv Monchi deplasându-se deja la Manchester pentru negocieri.

"Diavolii roşii" l-au achiziţionat pe Martial în 2015 de la echipa din Ligue 1, AS Monaco, în schimbul a 50 de milioane de euro.

Puştiul francez a impresionat în primul sezon şi a fost implicat în 36 de goluri ale echipei de pe Old Trafford.

Sevilla traversează unul dintre cele mai bune sezoane din istorie fiind pe locul trei în LaLiga şi calificată în optimile de finală ale UEFA Champions League, unde o întâlneşte pe Leicester.

sursa: mirror.co.uk