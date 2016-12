Un star din La Liga, implicat într-un scandal online: "Mi-ați administrat și un serviciu sexual complet"

Miercuri, 28 Decembrie, 10:21

Pe contul de Twitter al lui Samir Nasri, fotbalist împrumutat de Manchester City la Sevilla, au fost postate aseară o serie de mesaje bizare, iar fotbalistul a scris ulterior că ar fi fost victima unui hacker.

Primul mesaj a fost un răspuns la tweetul trimis de clinica Drip Doctors, la care Nasri a apelat pentru un tratament cu vitamine.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC pic.twitter.com/bfDNeM5vQu