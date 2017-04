UPDATE Azi s-a judecat recursul la condamnarea primită de Messi și tatăl său

adyy25 • 20 Aprilie 2017, 15:02

Postat de Pompiliu Bota pe 20 Aprilie 2017, 13:55 In propria lor cale de atac (apel sau recurs) nu li se poate agrava pedeapsa: ,,non reformatio in pejus,,

Sigur? Stiu, asa suna logic. Insa, ca si in cazul discutat cu recursul doamnei udrea, am inteles ca se poate lua si mai mult. E ca la o contestatie la un examen de la scoala, cand are loc practic o recorectare a tezei si bineinteles ca se poate ajunge la o nota mai mare sau mai mica!