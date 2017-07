UPDATE Este oficial! Leo Messi a semnat pe 4 ani » Va încasa un salariu uriaș

bogat • 05 Iulie 2017, 12:21

cam multi bani pentru un singur jucator de fotbal. probabil ca aduce profit per total, dar e cam bizar sa vezi ca un om talentat din entertainment 35 milioane net pe an plus bonusuri. Cu banii astia finantezi o echipa foarte buna de fotbal si foarte probabil toata Liga 1 de la noi.