Van Basten testează fotbalul viitorului: "Cu auto-pasă și auturi bătute cu piciorul, jocul e mai rapid"

gametable08 • 09 Noiembrie 2017, 13:56

Niste reguli de tot rasul negandite.pai sa le luam asa,un fundas este apreciat cand reuseste sa trimita mingea in out cand este presat,pe regula asta noua fundasul va fi criticat aspru daca va trimite mingea in out,2 la mana am asista la niste scoruri de tenis , 3 la mana fotbalul s ar perfectiona in primul rand pe centrari din out in careu nu pe daruinta conditie fizica pase tehnica.cat despre self pass ar produce debusolada totala.fotbalul e perfect asa cum e nu sunt necesare modificari. aceasta evolutie s-ar transforma in involutie,intr un fotbal bazat pe centrari si jucatori inalti de a le baga in poarta :))