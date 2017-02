VIDEO Casillas nu și-a pierdut reflexele de altădată » A fost salvatorul lui Porto cu o paradă extraordinară în derby!

Articol de Alexandru Pavel JURNALISPORT Duminica, 05 Februarie

Iker Casillas, portarul de legendă al Realului și al naționalei Spaniei, ajuns la 35 de ani, a arătat în cel mai recent derby disputat în tricoul lui Porto că nu și-a pierdut reflexele de altădată.

Mai exact, în partida pe care echipa sa a disputat-o contra lui Sporting Lisabona, 2-1, în cadrul etapei a 20-a din campionatul Portugaliei, și-a salvat echipa de la un gol ca și făcut, în prelungirile meciului, și a păstrat astfel toate cele trei puncte pe ”Dragao”.

Porto conducea cu 2-1 în minutul 90+3, după dubla lui Soares, respectiv reușita lui Ruiz, pentru oaspeți, când Sporting avea o șansă nesperată de a egala, la un corner.

Centrarea de la colț a ajuns la Coates, care a trimis o lovitură de cap imparabilă pentru majoritatea goalkeeperilor. Nu și pentru Casillas, care a respins balonul, cu un reflex uimitor.

Casillas with an UNBELIEVABLE match winning save for Porto in a top of the table clash!!! pic.twitter.com/r0e1nC5Ezn