VIDEO Ce bijuterie! Golul weekend-ului vine din MLS! David Villa a marcat de la jumătatea terenului

Sambata, 15 Aprilie, 10:53

New York City s-a impus în MLS, 2-0, contra celor de la Philadelphia, grație golurilor marcate de Blake și David Villa.

Atacantul spaniol a reușit golul weekend-ului, marcând de la jumătatea terenului, în minutul 90.

"Am văzut că porterul era ieșit din careu. În plus, eram singur în atac, colegii mei fiind în defensivă. Așa că am decis să încerc. Astăzi mi-a ieșit, alteori nu", a explicat Villa pentru Mundo Deportivo.

He tried it last year and hit the crossbar. But this year, @Guaje7Villa got one to go from 50 yards pic.twitter.com/8F4f1JJQDN