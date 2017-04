VIDEO+FOTO Bayern a demolat-o pe Wolfsburg și este campioană în Germania pentru al cincilea sezon consecutiv! Ancelotti, unic în istorie

cpt.ahab • 29 Aprilie 2017, 21:31

Fruntasi in satul lor. La oras, mai greu. Pana acum, lumea dadea vina pe Guardiola. Iata ca nici cu Ancelotti nu au fost mai breji bavarezii. E clar ca-i o problema de potential, cu jucatori supraevaluati. Indelung laudatul Alaba a fost extrem de slab cu Real. De nivelul lui Steliano. Centrari numai in primul adversar, ca ultimul diletant. Sa nu mai pomenim de Boateng, care anul trecut s-a facut de minune in fata lui Messi, iar anul asta a demonstrat un joc de picior mai slab decat al lui Neuer.