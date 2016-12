VIDEO + FOTO Bayern Munchen a anunţat cel mai mare transfer din istorie :) Thiago Alcantara a fost intermediarul

Sambata, 24 Decembrie, 20:25

Nemţii de la Bayern Munchen se ţin de glume. Prin intermediul paginii oficiale de Twitter, aceştia au anunţat transferul lui Moş Crăciun.

Motivul din spatele acestui gest îl reprezintă pasa pe care Thiago Alcantara a trimis-o spre un panou publicitar, pe care se derula imaginea îndrăgitului personaj. Întâmplarea a avut loc în victoria lui Bayern împotriva celor de la Leipzig, scor 3-0.

BRILLIANT: Thiago Alcantara thinking the Santa on the advertising hoardings is a team-mate making a marauding run...pic.twitter.com/ipp38zsALC