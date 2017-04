VIDEO + FOTO Cele mai tari reacții după ce Newcastle a revenit în Premier League » "Benitez nu va trebui să-și mai plătească vreodată băutura în oraș"

Marti, 25 Aprilie, 19:36

Newcastle United a trecut luni seara de Preston North End, scor 4-1, obținând astfel victoria ce i-a asigurat matematic revenirea în Premier League, la doar un sezon după ce retrogradase în Championship.

"Dubla" lui Perez și golurile lui Atsu și Ritchie i-au asigurat echipei lui Rafa Benitez locul doi, cu două etape înainte de finalul campionatului. (VIDEO cu rezumatul partidei de pe St. James' Park)

În ciuda faptului că a fost echipa din liga secundă care a investit cei mai mulți bani în transferuri și a condus în clasament mai bine de 3 sferturi de sezon, formația lui Rafa Benitez a fost abia a doua echipă ce și-a asigurat promovarea matematică în Premier League, după surpriza Brighton.

"Coțofenele" revin astfel în Premier League, la doar un sezon după ce retrogradaseră dramatic în urmă cu un sezon, culmea, tot cu Rafa Benitez pe bancă.

Ce a spus Benitez

"Niciodată nu știi ce se va întâmpla, ăsta e fotbalul. Sunt foarte fericit și mândru pentru tot ceea ce am realizat. Să sperăm că vom avea fundația necesară care să ne garanteze viitorul. Trebuie să ne bucurăm de această zi, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla.

Toată lumea a spus că nu am experiență pentru un sezon de Championship și că va fi foarte greu să promovăm. Au avut dreptate, dar, cu ajutorul jucătorilor, staff-ului și datorită suportului necondiționat al fanilor, am reușit să facem diferența", a declarat Benitez la finalul partidei, conform Telegraph.

Reacții din social media

Rafa Benitez looks absolutely delighted to be back in the Premier League with Newcastle. pic.twitter.com/fRBSZGbaqK — TheFootballCommunity (@Footy_Community) April 24, 2017

Well done Rafa!!!! Bringing Newcastle back up. What a manager he is, apart from selling me Can't wait to see him in PL again — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) April 24, 2017

Go down and bouncing straight back at the first attempt, not an easy achievement that, RAFAAA BENITEZ, OH NEWCASTLE WE LOVE YOU #NUFC ⚫️⚪️ — Matt Scotney (@MattScotney) April 24, 2017

Rafa Benitez & Newcastle, welcome back to the Premier League pic.twitter.com/GBVNZ62Isa — BigSport (@BigSportGB) April 24, 2017