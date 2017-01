VIDEO+FOTO Surpriză de proporții în Cupa Angliei! O echipă promovată în Liga a 5-a a învins-o pe Leeds » Spectacol la finalul meciului

Duminica, 29 Ianuarie, 18:00

Cupa Angliei e o competiție în care an de an are loc cel puțin o surpriză. În acest sezon, una dintre surprize vine de la o formație abia promovată în Liga a 5-a engleză, care în urmă cu un an se duela cu FC România.

Sutton, echipă din Liga a 5-a, a învins-o pe teren propriu pe Leeds, care luptă la promovarea în Premier League, scor 1-0. Așa cum era de așteptat, la finalul partidei suporterii londonezi au invadat terenul micuței arene a lui Sutton.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jamie Collins (32 de ani), în minutul 53, din penalty. Jucătorii lui Sutton au dat drumul la bucurie încă de pe gazon și au continuat sărbătoarea în vestiar. Vezi imagini în GALERIA FOTO!

Surpriza e cu atât mai mare cu cât Leeds United e pe locul 4 în Championship, cu 52 de puncte, iar în palmaresul echipei se regăsesc 3 titluri de campioană a Angliei.

Full time at Sutton. Sutton United 1 #lufc 0 pic.twitter.com/QQZD7A9uRf — Lee Sobot (@LeeSobotYEP) 29 ianuarie 2017