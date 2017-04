VIDEO Imagini șocante în Ucraina! Ultrașii lui Dinamo Kiev s-au deghizat în membri Ku Klux Klan și au creat probleme la derby-ul cu Șahtior

Miercuri, 26 Aprilie, 19:41

Scene șocante au avut loc vinerea trecută, în timpul derby-ului din Ucraina dintre Dinamo Kiev și Șahtior, încheiat 0-1.

Ultrașii lui Dinamo au venit la meci în număr mare, îmbrăcați în haine asemănătoare celor purtate de adepții Ku Klux Klan și purtând măști specifice, chiar la meciul în care un inspector UEFA a venit pentru a superviza viitorul stadion pe care se va juca finala Ligii în 2018.

Susținătorii lui Dinamo Kiev au afișat și un banner rasist uriaș, pe care era scris "100% albi", cu trimitere la jucătorii de culoare din echipa lui Șahtior.

Dynamo Kyiv during match with Shakhtar Donetsk 21.04.2017 (on the banner - 100% white) pic.twitter.com/NZdPr4xZhh

At least there are no more swastikas at stadiums like during Ukraine's Dynamo Kiev v Shakhtar showdown this weekend. pic.twitter.com/rrUsOKD7c2