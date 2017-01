VIDEO Încă un scandal la meciul Barcelonei! Catalanii au avut un gol valabil anulat eronat! Jucătorii Barcei au cerut și un penalty

Se apropiau prea mult de Real.cum sa nu vezi, cind mingea intra un metru in poarta.??Ce spuneam arbitrajul in spania e varza.Cum in alti ani ajutau Barcelona,anul asta e pe fata cu Real. Trebuie introdusa neaparat proba video in fotbalul mondial.Sau nu se vrea sau comanda altcineva fotbalul( CASELE DE PARIURI)

cpt.ahab • 29 Ianuarie 2017, 18:50

Postat de tzusti_reloaded pe 29 Ianuarie 2017, 17:14 DACA..MEREU ACELASI DACA CU O INFINITATE DE POSIBILITATI..DACA ERA ACORDAT CORECT GOLUL..POATE DACA.. MORALUL BARCELONEI ERA ALTUL SI JUCAU ALTFEL.. CE AR FI SA SE DEA CEEA CE E DE DAT SI SA NU L MAI INVOCAM PE DACA.. GOLUL ALA A FOST ..GOL..SI ATAT.. CU ARBITRAJE VIDEO NU AR MAI FI ATATA SCANDAL CU..DACA .. SI NE AM CONCENTRA MAI BINE PE CE SE JOACA ..ZIC.. FARA SCANDALURI AM AVEA SI SUPORTERI IN TRIBUNE SI MAI MULTA DECENTA IN COMENTARII SI...DACA..NU SE VREA..POFTIM DE..NA :))))))))))

De ce sa fie luata in calcul proba video?! Prea s-ar duce influenta arbitrilor in stabilirea rezultatelor. Or, noi, mafiotii, nu vrem asta!