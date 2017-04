VIDEO Incidente violente în Franța! Jucătorii lui Lyon au fost luați la bătaie pe teren de suporterii adversarilor

Duminica, 16 Aprilie, 18:41

N-au trecut decât trei zile de la incidentele din meciul dintre Lyon și Beșiktaș din Europa League, iar astăzi formația franceză a fost implicată din nou în scene violente.

Meciul din Ligue 1 dintre Bastia și Lyon a fost amânat după ce mai mulți suporteri ai gazdelor au dat năvală pe teren și au sărit să-i bată pe jucătorii lui Lyon aflați la încălzire.

Forțele de ordine au reușit până la urmă să-i protejeze pe jucătorii celor de la Lyon, care au fost trimiși imediat la vestiare. Partida a început cu o întârziere de 50 de minute.

