VIDEO Mourinho îl scuză pe Fellaini, după încă un roșu: "E vina lui Aguero! Nu avea nici capul spart, nici nasul rupt!"

Articol de — Theodor Jumătate Vineri, 28 Aprilie, 11:24

Jose Mourinho îl acuză pe atacantul lui Manchester City, Kun Aguero, pentru eliminarea lui Fellaini, din derbyul cu United, 0-0: ”Dacă Aguero nu cădea, nu era cartonaș roșu”.

A fost momentul cel mai controversat al unui derby încheiat fără goluri. Eliminarea lui Fellaini (84), la nici două minute după ce văzuse un cartonaș galben.

Belgianul lui Man. United l-a faultat din spate pe Aguero și l-a împuns cu capul când argentinianul a sărit să-l înfrunte. "Roșu"!

Watching this again, Aguero sticks his head in first. Fellaini's hair doesn't help!! Having said that, still stupid! pic.twitter.com/XWdh0gLZez