Zidane e convins: "Nu s-a decis azi titlul. Nu dezarmăm!"

Luni, 24 Aprilie, 00:45

Antrenorul francez al lui Real Madrid, Zinedine Zidane, spune că echipa merengue nu e demoralizată după înfrângerea din El Clasico și va merge mai departe pentru a forța câștigarea titlului, după o pauză de 5 ani.

"Am avut multe ocazii de gol și nu le-am transformat. Când nu ucizi meciul, asta se întâmplă. Și s-a întâmplat. Suntem dezamăgiți de rezultat, când ajungi la 2-2 în 10 oameni, trebuie să fii mai cerebral, să te aperi cu toată echipa. Nu pot fi mulțumit. Era loc de mult mai bine. Am gândit pozitiv și am alergat după golul 3, dar ați văzut ce s-a petrecut. Acum trebuie să vă iar meciul ca să vă spun mai multe, dar oricum nu se va schimba nimic. Mai e timp, lupta la titlu e deschisă.

Messi face diferența la echipa lui, iar a dat două goluri. Trebuie felicitat, dar atât. Și-a creat multe ocazii, dar asta nu schimbă ce aveam noi de făcut. Nu e vorba doar de faptul că nu l-am «ținut» cum trebuie, ci și că nu am înscris când trebuia.

E un rezultat negativ, dar nu dezarmăm. Am pierdut 3 puncte, cel mult am deschis lupta la titlu iar, dar vom lupta în continuare. Am mare încredere în jucătorii mei. Depindem doar de noi, tot ce trebuie să facem în continuare e să obținem maximum din toate meciurile. Nu s-a decis azi titlul", a spus Zizou.

Barcelona s-a impus pe Bernabeu cu 3-2, goluri marcate de Casemiro și James, respectiv Messi (2) și Rakitici.