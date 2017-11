VIDEO Croația a zbrobit Grecia la barajul pentru CM 2018 » Selecționerul elenilor nu-și reproșează nimic: "Să nu uităm că ne bătea Feroe tur-retur acum 2 ani!"

Articol de — Daniel Scorpie Vineri, 10 Noiembrie, 11:50

Croația a câștigat turul barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2018, 4-1 cu Croația. Selecționerul grecilor, Michael Skibbe, susține că n-a făcut nicio greșeală și că e doar meritul adversarilor. ”Niciodată n-am comis atâtea erori. 90% suntem eliminați”, admite Papastathopoulos, autorul unicul gol elen.

Grecia n-a făcut la Zagreb decât act de prezență, admirând impotentă jocul încântător al Croației și piperând seara cu un festival de erori. De la gafa lui Karnezis, care anunțase dezastrul încă de duminică, la debutul în Premier, ajutând-o pe Everton să întoarcă meciul, până la assistul comic cu pieptul oferit de Stafylidis. De la bulevardele din flancuri, unde Vrsaljko și Strinici au defilat (3 assisturi împreună), la sistemul total greșit cu 3 fundași și lipsa unui plan B, totul a fost la discreția gazdelor, care, fără Mandzukici, au decis calificarea (4-1).

"Nu e imaginea noastră"

Curios, selecționerul Michael Skibbe nu are însă ce să-și reproșeze: "Nu cred că eu am făcut vreo greșeală. Am încercat să jucăm mai bine, însă n-am reușit. I-am ajutat la primul și la ultimul gol, dar croații au fost sub o mare presiune. Nu accept cum am primit asemenea goluri, nu asta-i imaginea noastră. Numai să nu uităm de unde am venit pe locul 2 în grupă, ne bătea Feroe tur-retur acum doi ani", a declarat antrenorul german. Papastathopoulos, care a aprins timid speranțele cu golul de 1-2, admite că "90 la sută suntem eliminați. Nu am comis atât de multe erori niciodată. Greșeli individuale nemaivăzute! În retur, vom juca pentru onoare".

"Zeii greci au căzut de pe culme. Cu o fantezie debordantă, Croația a marcat de patru ori și a făcut probabil cel mai bun meci din ultimii mulți ani" 24sata, cotidian croat "A fost un meci extraordinar. Țelul nostru a fost să-i presăm de flancuri. Păcat de golul primit, dar n-am de ce să mă plâng. Calificarea nu e tranșată" Zlatko Dalici, selecționer Croația

18-7a fost raportul șuturilor la poartă (9-3 cadrate) în favoarea Croației, care joi a a avut și 58% posesie și 86% precizia paselor