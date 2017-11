VIDEO Hațegan, făcut praf! Decizia-cheie luată în baraj, contestată aprig: "E ridicol să dai penalty la așa ceva"

Joi, 09 Noiembrie

Ovidiu Hațegan este ținta taberei nord-irlandeze după ce a acordat un penalty în turul barajului Irlanda de Nord - Elveția, 0-1, ce s-ar putea dovedi decisiv împotriva fostei adversare a României din preliminariile Euro 2016.

În minutul 58, la scorul de 0-0 în turul cu Elveția, meci disputat la Belfast, arbitrul român a acordat penalty la o fază în care mingea trimisă de Shaqiri îl lovește mai mult în spate pe Corry Evans, fundaș care are mâna lipită de corp și se ferește de șutul elvețianului.

Mai mult, Hațegan i-a dat și cartonaș galben lui Evans, care nu va juca în partida retur!

Vezi aici detalii despre primele două meciuri din barajul pentru CM 2018

Keith Gillespie, fost internațional nordirlandez, în prezent comentator la BBC, conduce acuzele la adresa lui Hațegan. Remarca sa făcută chiar în direct:

"Elvețienii nici măcar n-au cerut penalty, ceea ce e și mai rău pentru arbitru. E ridicol să dai un astfel de penalty.

Au fost două decizii împotriva noastră. Un cartonaș roșu neacordat Elveției și acum asta. E dureros".

Mai mult, rețelele de socializare din Marea Britanie au "luat foc", iar Hațegan este pus la colț pentru decizia sa.

#NorthernIreland ☘️ felt aggrieved by the penalty given to #Switzerland . Shaqiri's volley at the top of the box seemed to hit Corry Evans in the back. #NIRSUI #UEFA #WCQ #Playoff pic.twitter.com/i1Mg3xWCtu