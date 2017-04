Chipciu și Stanciu fascinați de echipa lui United: "Când îi vezi pe Pogba și pe Ibrahimovici lângă tine, e foarte dificil. Mourinho ne-a felicitat"

Vineri, 21 Aprilie, 09:08

Alexandru Chipciu a început din primul minut partida retur pierdută în prelungiri în "sferturile" Europa League cu Manchester United, scor 1-2. Mijlocașul român al lui Anderlecht a fost înlocuit în minutul 64 și s-a arătat fascinat de atmosfera de pe Old Trafford.

"Cred că am făcut un meci foarte bun, un meci reușit. Din câte știu, toate echipele au pierdut pe Old Trafford, în Europa League. E frumos să joci cu 70 de mii de oameni în tribune. Am mai jucat la Chelsea, am jucat la EURO, dar acest stadion este impresionant. Nu știu unde s-a făcut diferența. Am avut și noi ocaziile noastre.

De la televizor este altceva, nu se vede cum trebuie. Te uiți pe clasament și vezi că sunt pe locul 5 și spui că nu joacă nimic, dar când îi vezi pe Pogba și pe Ibrahimovic lângă tine, care au 2 metri, este foarte dificil.

Am ieșit în aplauzele spectatorilor, Mourinho ne-a felicitat pe teren, deci cred că am făcut o figură foarte frumoasă. Dacă ne calificam, chiar aveam șanse să câștigăm această competiție", a declarat Alexandru Chipciu la TV Dolce Sport.