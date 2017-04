VIDEO Antrenament inedit pentru Stanciu și Chipciu înaintea meciului cu Manchester » Jucătorii au fost filmați fără să știe

Joi, 20 Aprilie, 18:28

Manchester United și Anderlecht vor juca în această seară, de la ora 22:05, returul sferturilor de finală din Europa League, însă jucătorii belgienilor au făcut un scurt antrenament inedit într-un parc din orașul englez.

Un trecător i-a filmat pe Stanciu, Chipciu și compania în timp ce se jucau cu mingea pe spațiul verde și încercau să nu o lase să cadă. Totul cu doar câteva ore înaintea partidei cu trupa lui Zlatan Ibrahimovici.

Cameramanul amator a fost luat imediat în seamă de jucătorii lui Anderlecht, care s-au oprit din joacă, însă l-au tratat pe om cu amuzament.

Vezi AICI meciul liveTEXT

You're never too big for a kickabout down the park. We like it.

(via @robpim1982)pic.twitter.com/xSAQ84aPPS