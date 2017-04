VIDEO+FOTO » Anderlechtul lui Stanciu și Chipciu, eliminat de Manchester United » Toate echipele calificate în semifinalele Europa League

randoom_._ • 21 Aprilie 2017, 00:48

Postat de vanatorul.de.oi pe 21 Aprilie 2017, 00:35 respect Anderlecht pentru munca depusa...... ati fost aproape de o surpriza uriasa... Man United isi merita locul slab din premier... mourinho e mai incapabil ca papa van gaal

cand ma gandesc cum acum 2-3 ani facea misto mourinho ca chelsea jucase cu un an in urma in e.l.(el fiind antrenor la chelsea si calificand echipa in optimile ucl). acuma vad ca pentru manchester united este o chestiune de viata si moarte e.l.,pentru ca,castigatoarea e.l.,duce direct in grupele ucl. in campionat nu prea mai are manchester united sanse la primele 4 locuri dar de luat e.l.,inca mai poate.