GALERIE FOTO 25 de glume după scandalul din Champions League de la Real - Bayern » Kassai e ținta preferată :)

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a trecut de Bayern Munchen, scor 6-3 la general. Ieri, spaniolii s-au impus cu 4-2, la capătul unui meci distrus de greșeli de arbitraj.

Pe internet au apărut deja multe glume după acest meci, care fac însă referire și la returul de poveste dintre Barcelona și PSG, scor 6-1.

Real Madrid delivered a knockout blow to Bayern in the Champions League #RMAFCB pic.twitter.com/fmFFk4LQys