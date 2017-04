GALERIE FOTO A greșit flagrant UEFA? Antrenorul Borussiei Dortmund acuză: "De ce au făcut asta? Și ce a fost cu arbitrajul?"

LIGA CAMPIONILOR • AS MONACO - BORUSSIA DORTMUND, MIERCURI, 21:45, DOLCE 2, GSP.RO

Marti, 18 Aprilie, 19:52

Thomas Tuchel, tehnicianul Borussiei Dortmund, a criticat încă o dată decizia UEFA de a reprograma meciul tur al echipei sale cu AS Monaco la doar o zi după ce autocarul nemților a fost ținta unui atac.

Monaco s-a impus cu scorul de 3-2 în partida de pe Signal Iduna Park, însă primul gol al francezilor a fost marcat dintr-o poziție clară de ofsaid.

"Dacă a fost o zi în care nu eram pregătiți să jucăm fotbal, aceea fost ziua meciului tur cu Monaco. Va fi un cu totul alt meci, între timp ne-am stabilizat emoțional. Am avut parte și de un arbitraj nefericit în tur, dar chiar dacă nu am fost concentrați în totalitate, am avut un raport al șuturilor de 12-2 în repriza a doua.

Știm că probabil vom avea nevoie de o victorie la două goluri diferență mâine. Suntem o echipă de atac. Vom încerca să marcăm cât de multe goluri putem. Vom ataca din primul până în ultimul minut", a spus Tuchel la conferința de presă.

Meciul retur dintre AS Monaco și Borussia Dortmund are loc mâine, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în direct pe TV Dolce 2 și liveTEXT pe GSP.RO.