liveTEXT, VIDEO+FOTO ACUM se stabilesc primele semifinaliste din Ligă » Ocazie imensă ratată de Kroos

submarina • 18 Aprilie 2017, 22:42

Postat de dinamo_fan pe 18 Aprilie 2017, 22:33

Vidal a dat gol si a ratat un penalty acordat gratis. La una rbitraj corect nu se dadea in veci penalty asa ca ratarea lui Vidal devine irelevanta in corectitudinea generala a jocului. Real e vreo 4 clase peste Bayern si singurul motiv pentru care nemtii sunt inca in carti este ca spaniolii au ratat macar 10 ocazii monumentale per totalul ambelor manse. Daca era 10-1 scorul la ansamblu acum nu ar fi mirat pe nimeni.