Pep Guardiola a renunțat la luptă: ”Ne-am luat deja adio de la titlu”

Articol de Alexandru Pavel JURNALISPORT Sambata, 21 Ianuarie, 15:26

Pep Guardiola consideră că Manchester City a ieșit din lupta pentru titlu în Premier League, distanța de 10 puncte față de liderul Chelsea fiind prea dificil de remontat până la finalul sezonului.

După înfrângerea dureroasă din etapa trecută contra celor de la Everton, scor 0-4, ”cetățenii” se află pe locul 5 în campionat, fiind mult prea în spate pentru a putea reveni pe final, în opinia managerului spaniol.

”Da, prima clasată este la 10 puncte în fața noastră și asta este foarte mult. A doua este la trei puncte, așa că vom vedea ce va fi. Deja ne-am luat adio de la titlu. Am vorbit cu jucătorii să uite de clasament, să se gândească doar la următorul meci și să dea tot ceea ce au mai bun”, a declarat Guardiola.

Tehnicianul iberic consideră că principala problemă nu o reprezintă fotbaliștii săi, ci chiar el însuși, fiind de părere că ”nu este suficient de bun pentru jucătorii pe care îi are la dispoziție”.

”La finalul sezonului vom analiza nivelul la care am fost, performanțele jucătorilor, dar și ale staff-ului. Iar după aceea vom lua o decizie. Am opt ani ca antrenor și am câștigat șapte titluri, acum este o situație excepțională”, a concluzionat Guardiola, care le-a mai pregătit pe Barcelona și Bayern Munchen în cariera de tehnician.

Manchester City va juca sâmbătă seară pe teren propriu, contra celor de la Tottenham, ocupanta ultimei trepte a podiumul din Premier League, în derby-ul etapei cu numărul 22 din campionatul englez.

surse: thesun.co.uk, theguardian.com