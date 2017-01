A dezvăluit motivul rupturii de Steaua: "Nimic din ce făceam nu era bine. Sper să fie ok că am plecat"

Joi, 19 Ianuarie

Alexandru Bourceanu a vorbit despre motivele pentru care nu a mai dorit să continue la Steaua. Transferat în această iarnă în Rusia, la Arsenal Tula, mijlocașul de 31 ani nu regretă despărțirea de formația roș-albastră.

"Nu am plecat ca să fug de ceva, pur şi simplu a fost mai bine să plec. Nimic din ce făceam nu era bine. Sper să fie mai bine că am plecat. Toată lumea avea o chestie negativă. Nu am plecat din vina cuiva. Trebuia să merg mai departe.

Sper să ia Steaua campionatul. Nu ştiu în ce măsură voi merita tricoul de campion. M-aş bucura pentru băieţi", a spus Bourceanu, la TV Digi Sport.

Bourceanu a evoluat în două rânduri pentru Steaua, între 2011 și 2014 și în 2016.