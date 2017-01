Apelul surprinzător primit de Răzvan Marin de la Stanciu » Ce i-a transmis ex-stelistul

Luni, 23 Ianuarie, 21:13

Transferat recent la Standard Liege, Răzvan Marin (20 ani) a dezvăluit ce mesaj i-a transmis viitorul său adversar din campionatul Belgiei, Nicuşor Stanciu.

"Da, m-a sunat, am vorbit cu el. Chiar îmi spunea că de-abia aşteaptă meciul direct duminica viitoare. Dar mai e până atunci, în Belgia e etapă intermediară la mijlocul săptămânii.

Eu sunt aici de două zile, am făcut doar două antrenamente cu echipa. Sincer, nu mă aşteptam să fiu nici în lot; mă bucur totuşi că am fost inclus şi mă bucur că am și debutat. Într-adevăr, n-a fost un rezultat foarte bun pentru noi (n.r. 0-3 cu FC Bruges), dar asta e, sperăm ca joi (n.r. Eupen) să câştigăm", a spus Răzvan Marin, la TV Digi Sport.

Anderlecht şi Standard Liege se vor înfrunta chiar duminica viitoare, pe terenul echipei lui Stanciu şi Chipciu.

Anderlecht se află pe locul doi, cu 44 puncte, în timp ce Standard Liege e abia pe 9, cu 31 puncte.

4

e numărul jucătorilor români din prima ligă a Belgiei: R. Marin (Standard), Stanciu, Chipciu (Anderlecht), Cristi Manea (Mouscron)