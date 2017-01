Bicfalvi despre problemele de la fosta echipă: "Era o oarecare instabilitate" » Cum a caracterizat perioada de la Dinamo

Luni, 23 Ianuarie, 21:00

Eric Bicfalvi a explicat motivul pentru care a ales să plece de la Tom Tomsk pentru a semnat cu Ural, o altă formație din prima ligă din Rusia.

”Am plecat de la Tom Tomsk deoarece echipa avea unele probleme financiare și era o oarecare instabilitate, chiar dacă în ultimul timp și-a mai revenit. Am convenit împreună cu conducerea clubului să plec, iar pe final de an s-a ivit șansa de a semna cu Ural.

Am mai avut și alte oferte, dar am ales să vin aici. Am încredere în proiectul acesta. Se face un stadion nou pentru Mondialul din 2018, orașul este frumos.

Familia mea și-a dorit ca eu să continuu în Rusia și mereu am ținut cont de ce zice familia. Am semnat un contract pe doi ani și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă unul”, a declarat Eric Biclafvi pentru TV Digi Sport.

...despre perioada de la Dinamo: ”Nu regret că am venit în țară, la Dinamo. Regret că nu am luat Cupa. Sunt mândru de faptul că am jucat la cele mai mari echipe din România, Steaua și Dinamo. Plus că am marcat în derby pentru ambele și în același minut. Nu cred că a fost o coincidență, cred că destinul a vrut așa. După 4 ani petrecuți afară a fost destul de interesant să revin în campionatul românesc. Am tras linie și mi-am dat seama că pentru mine și familia mea este mai bine să joc în străinătate, dar aș reveni în România”