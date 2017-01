Cât ghinion! Vestea primită azi de Chiricheș, în cantonamentul lui Napoli

torque07 • 14 Ianuarie 2017, 22:59

Se putea sa nu apara repede expertii in Ale fotbalului. ..comentatorii gsp sa spuna muritorilor de rand ca fotbalistul roman care joaca in serie A, care este platit cu Bani grei, care intradevar la un moment dat a fost preferat in fata altor fotbalisti foarte buni, de fapt e un vai de capul lui si è tinut la Napoli pt ca ma-sa merge la vanat mistreti cu presedintele echipei. Mergeti la culcare frustratilor!!!! Si lasati fotbalul pt Cine iubeste fenomenul nu pt papagali ca vOi de stiti doar sa criticati oRice *** spun astia in presa. Succes in continuare Vlad. Insanatosire grabnica.